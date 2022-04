Iuliano: “Dybala? Dispiace vada via, ha dato tanto. La Juve ha scelto Vlahovic ma…”

Le parole dell'ex bianconero: "Il dopo Dybala? Non è semplice. Dispiace intanto che andrà via perché ha dato tanto"

MarkIuliano, ex calciatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera del momento della squadra di Allegri. Queste le sue parole: "Serve il riscatto dopo la sconfitta immeritata contro l'Inter, anche se non sarà una trasferta semplice. Il Cagliari è assestato di punti in chiave salvezza, è una buona squadra, con un allenatore bravo, viene da un'alternanza di risultati. Il dopo Dybala? Non è semplice. Dispiace intanto che andrà via perché ha dato tanto, non è riuscito ad esprimersi come voleva negli ultimi due anni, anche per diversi problemi fisici. La società ha detto di aver fatto scelte diverse con l'acquisto di Vlahovic, ma i due possono benissimo giocare insieme".