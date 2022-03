Iuliano: “Dybala? Spero rinnovi con la Juve. Scudetto? Tutto è possibile”

Così l'ex calciatore: "Non conosco la veridicità della notizia, ma ho letto che la società vorrebbe ridiscutere l'accordo con Paulo"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Mark Iuliano , ex calciatore della Juventus, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala : "E' un grande calciatore, simbolo della Juve. Bisognerà capire la volontà di entrambe le parti, anche perché qui non è soltanto un discorso economico. Non conosco la veridicità della notizia, ma ho letto che la società vorrebbe ridiscutere l'accordo trovato ad ottobre. In generale, quando succede una cosa del genere, significa che non credi più così fortemente in un tuo calciatore. Dybala è un talento cristallino, la mia speranza è che rinnovi".

"Non lo so, tutto è possibile. Il presupposto è che i risultati dovranno arrivare in primis dalla Juve, altrimenti sarà tutto inutile. Non c'è una squadra che sta dominando in lungo e in largo, per questo bisognerà esser bravi ad approfittare dei passi falsi di quelle che sono davanti. Champions? Te la devi giocare sempre, poi quest'anno hanno tolto anche il gol fuori casa. Il primo obiettivo è superare il turno, poi si vedrà. E' sempre molto difficile decifrare quella competizione, non esiste una scienza esatta per vincerla. Lo dice uno che ha perso tre finali".