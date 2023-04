Iuliano: “Ronaldo? Non baratterei uno scudetto vinto per un presunto fallo”

"All'andata il pareggio è stato giusto. Sarà una sfida intensa, l'avrei voluta vedere con le due squadre un po' più riposate, in questo mese Inter e Juve non si sono fermate mai, non sono le condizioni ideali per un confronto così importante, in cui si cominciano a raccogliere i frutti di una lavoro di un anno. Però è sempre Inter-Juve. Spero passi la Juve, ma è una partita da tripla, vedremo chi ha più benzina". Lo ha detto l'ex difensore bianconero Mark Iuliano , ai microfoni di 'Palla al Centro' su Rai Radio 1, proiettandosi sulla sfida di Coppa Italia di questa sera.

"Se tornassi indietro nel tempo non baratterei quello scudetto con la concessione di quel fallo per cui sono ricordato da 25 anni - ha aggiunto tornando sul celebre scontro con Ronaldo durante Juve-Inter del 1998 - Quel campionato è stato vinto meritatamente dalla Juve, siamo stati quasi sempre in testa, eravamo una squadra incredibile. Ne ho vinti tanti di scudetti, ma quel campionato non lo baratterei per un presunto fallo e una non concessione di un rigore: rimane un singolo episodio nell'arco di un anno, ricondurre tutto a quell'episodio non dà importanza al lavoro dei miei compagni e dello staff durante tutto l'anno".