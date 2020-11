Inter, Izzo rimane sulla lista per gennaio: prosegue il pressing del Torino per Vecino

L’Inter potrebbe presto puntellare la propria difesa: in vista della prossima stagione rimane in piedi l’ipotesi Maksimovic, che arriverebbe a Milano a parametro zero, ma a gennaio potrebbe riaprirsi la pista che porta ad Armando Izzo, centrale del Torino ormai ai margini del progetto granata ma apprezzato da Antonio Conte. Tuttosport rilancia l’idea di uno scambio con Vecino: “L’Inter potrebbe avere già a gennaio un ricambio di Skriniar in arrivo dal mercato. E’ cosa nota il pressing del Torino per arrivare a Vecino quando riapriranno le trattative. Il centrocampista uruguaiano – in uscita dall’Inter – è un obiettivo del club granata che per metterlo a disposizione di Giampaolo avrebbe in mente uno scambio con Izzo, oggi fuori dai radar del tecnico abruzzese. Il difensore campano è uno specialista della difesa a tre ed è stimato dallo staff tecnico di Conte“.