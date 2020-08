TS – Inter, si raffredda la pista Izzo: l’interesse c’è, ma finora nessun passo concreto

Non si registrano novità per quanto riguarda l’interesse dell’Inter per Armando Izzo: il difensore, in rotta con il Torino, negli scorsi mesi è stato più volte accostato ai nerazzurri, in cerca di elementi adatti alla difesa a tre tanto cara ad Antonio Conte. Eppure, secondo Tuttosport, da viale della Liberazione non sono ancora partiti segnai concreti:

“Sono in effetti tante le società che hanno messo gli occhi su Izzo – acquistato nell’estate del 2018 per 10,7 milioni complessivi: di certo non verrà ora svenduto – ma nessuna che abbia mosso passi concreti: né l’Atalanta né la Fiorentina, né il Siviglia né l’Inter di Conte. Ovvero quella che pareva la destinazione quasi scontata fino a poche settimane fa, in ragione soprattutto della dogmatica difesa a tre adoperata dal tecnico nerazzurro“.