Jacobelli: “Acerbi, stima profonda. Dovrebbe richiedere il diritto all’oblio chi…”

Nel suo editoriale per il sito di Sportitalia, Xavier Jacobelli , giornalista, ha parlato del difensore dell'Inter di Francesco Acerbi . Il collega è tornato così sulle critiche di molti tifosi al momento del suo acquisto da parte dell'Inter: "Quando si parla di Francesco Acerbi, 34 anni, difensore dell'Inter e campione d'Europa con la Nazionale, il diritto all'oblio dovrebbero richiederlo tutti quelli che, in settembre, all'arrivo dell'ex laziale alla Pinetina, lo gratificarono di scetticismo, perplessità, manifesta contrarietà e gli eufemismi s'impongono. Stati d'animo diffusi anche in una parte della tifoseria nerazzurra, adusa propalarli in Rete.

A dire la verità, Acerbi aveva segnato anche a Monza, in campionato, se l'errore di Sacchi non avesse frustrato la sua prodezza. Transeat. Ciò che conta è il rendimento positivo e costante garantito dall'ex laziale e non è difficile capire perché Simone Inzaghi l'abbia fortemente voluto con sé. Di Acerbi apprezzo non soltanto la caratura calcistica. Essa si accompagna alla serietà e alla forza d'animo di un professionista che per due volte in vita sua ha affrontato il cancro con un coraggio esemplare e per due volte l'ha vinto. La stessa determinazione con la quale ha risposto sul campo a critiche prevenute, contumelie e facezie di ogni ordine e grado, gli vale stima sincera e profonda", conclude.