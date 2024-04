Nel suo editoriale per TuttoSport, Xavier Jacobelli è tornato su un gesto in particolare di Nicolò Barella post Milan-Inter. Il centrocampista nerazzurro, affacciato in Duomo per i festeggiamenti con i tifosi, ha zittito cori contro Theo Hernandez e ha chiesto alla piazza di intonare invece un coro per Dumfries: "Al tempo in cui festeggiare un trofeo insolentendo gli avversari sembrava essere l’urticante riflesso condizionato dei barbari, Barella è andato controcorrente, guadagnandosi rispetto e stima. E dimostrando che un altro calcio è possibile, dentro e fuori dagli stadi.