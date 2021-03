Jacobelli: “Juventus ora ad un bivio con Pirlo. Mancini? Si è legato con…”

Le parole del direttore di Tuttosport: "La Juventus in estate si troverà di fronte a un bivio: continuare con Pirlo, rinnovandogli la fiducia, o scegliere un altro"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha parlato così del momento in casa Juventus, con Andrea Pirlo che sembra in bilico: "Come ogni allenatore, Pirlo sa che sono i risultati a determinare sfortune e fortune di una carriera. La Juventus in estate si troverà di fronte a un bivio: continuare con Pirlo, rinnovandogli la fiducia, o scegliere un altro allenatore. Un cambio in corsa se dovessero arrivare risultati negativi? Non mi pare che sia un'opzione presa in considerazione dalla società. Adesso ci sarà il derby, il 3 aprile, con il Torino assetato di punti. Sarà molto importante".