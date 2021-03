Pirlo, brutta fine: la stampa che l’ha esaltato molla il Maestro. Addirittura accusato di…

Ora fioccano le accuse contro Pirlo, accusato di non essere all'altezza della piazza bianconera. Come un marito mollato all'altare

"Quanto alla vita di campo, leggenda vuole che sia soprattutto Baronio (ancor più di Tudor) a gestire gli allenamenti: scelta legittima, ma magari una presenza più attiva sul terreno di gioco aiuterebbe qualcuno. Durante la settimana e anche nel corso delle partite, quando non sempre sono arrivate in fretta le giuste contromisure rispetto a certe scelte degli avversari: senza idee contro la linea difensiva a sei del Porto, la Juve è andata in bambola anche contro il 3-5-2 del Benevento. La qual cosa non è ritenuta né difendibile né sopportabile", scrive il quotidiano.