Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato così della crisi della Roma: "La responsabilità del momento è di Mourinho e della squadra. La società non ha colpe, ha portato in due anni due fuoriclasse. Ora ci sono tre parite molto importanti, e alla prima affronti un Frosinone che sta dimostrando di essere una squadra in salute. Non puoi sbagliare più niente rima della sosta".