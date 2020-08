Jacobelli: “Dalbert-Biraghi ancora aperta. A Villa Bellini Conte ha chiesto la conferma di…”

Intervenuto ai microfoni di FirenzeViola, Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha parlato così del futuro di Federico Chiesa, obiettivo dell’Inter fino a qualche mese fa: “Dopo il Covid è impensabile chiedere 60-70 milioni di euro per un giocatore. Basta pensare ad Icardi, venduto ad un prezzo molto inferiore rispetto a quanto chiesto all’inizio al PSG. O a Suarez: chi l’avrebbe detto che sarebbe stato pronto alla cessione? Anche la questione Chiesa risente per forza di cose di questi fattori: la sua valutazione non può restare 60-70 milioni, anche se non vedo come Juventus e Inter possano comunque fare un investimento per lui a cifre solo leggeremente più basse“.

Questione Biraghi-Dalbert: la sua opinione in merito.

“Io penso che ancora la questione sia aperta. Nella famosa riunione di Villa Bellini tra Conte e dirigenza l’allenatore ha chiesto la conferma di Biraghi. Io credo che almeno per un altro anno lui possa stare all’Inter, che nel caso dovrà valutare cosa fare con Dalbert. Io mi aspetto grandi movimenti ma solo nelle ultime settimane di mercato“.