Gds: “Chiesa può partire, ma per 70 milioni sull’unghia. L’Inter? Ad oggi ha…”

E’ ancora incerto il futuro di Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina non è più incedibile come lo scorso anno e Rocco Commisso è stato chiaro: a fronte di un’offerta allettante può lasciare Firenze. E La Gazzetta dello Sport dà aggiornamenti sul suo futuro: “Oggi non possiamo dire che Federico sia infelice perché con Iachini si è divertito e l’ha detto in privato e in pubblico.

Se volesse andare, potrebbe farlo. A patto che si presenti qualcuno con 70 milioni cash, preferibilmente senza contropartite tecniche. Una bella cifra. Quel qualcuno sarebbe sempre la Juve, in caso di cessione di uno tra Bernardeschi o Douglas Costa. Il Milan? I soldi sono troppi e il discorso che penalizza eventuali scambi può fare la differenza. L’Inter? Oggi ha altre priorità. L’estero? Fino alla scorsa estate Chiesa aveva detto no. Ora potrebbe dire sì, ma il nodo è sempre lo stesso: 70 milioni sull’unghia.