Jacobelli: “Vlahovic colpo storico. Gosens? L’Inter ha coperto un ruolo importante”

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato delle ultime trattative per Inter e Juve

“Da settembre noi parliamo del piano bianconero per il serbo. È l’operazione più importante mai eseguita nel mercato di gennaio in Serie A. Vlahovic - che ha fortemente voluto questo trasferimento - sarà il nuovo punto di riferimento per la squadra di Allegri, che aveva bisogno di un centravanti del genere. Darà una svolta alla stagione della Juventus”.