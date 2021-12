Jacobelli: “Inter e Atalanta stanno meglio. La Serie A di questa stagione…”

Il giornalista commenta la corsa scudetto

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli ha parlato della lotta scudetto. Il giornalista sottolinea come Inter e Atalanta stiano attraversando un momento di forma straordinario: "La Serie A di questa stagione sta avendo un interesse incredibile. Ci sono 4 squadre a 4 punti che si contendono il titolo. Attualmente stanno meglio Inter e Atalanta rispetto a Milan e Napoli, che è stato sfortunato con gli infortuni. Tenendo anche in considerazione che questa giornata c’è lo scontro diretto tra rossoneri e azzurri è ancora più favorevole per la squadra di Inzaghi e Gasperini".