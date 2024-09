Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli ha fatto un primo bilancio sul campionato italiano dopo le prime cinque giornate: "Siamo solo alla quinta giornata. E' un campionato intrigante, il Toro è dal 1976 che non si trovava da solo in testa e la dice lunga su Vanoli e il suo gruppo".

"Dietro però c'è un gruppone con tante big che non si sono azionate. Gli impegni europei si stanno ripercuotendo e lo faranno anche più avanti. Non si può pretendere che una squadra che cambia radicalmente guida e uomini sia subito in palla. Sarà il tempo a dirci. Non si può passare dagli elogi post-City ai drammi attuali in casa Inter, mettendo sulla graticola Inzaghi e la squadra. Ci vuole molto più equilibrio".