Jacobelli: “Inter, Inzaghi merita il rinnovo. Acerbi? Lo sconcerto nasce da…”

Questa vicenda spinosa, ancora una volta, non ha contribuito a dare un sostegno importante a un principio fondamentale, ovvero non si va in campo per insultare un avversario, specialmente un insulto intollerabile e inaccettabile come quello denunciato da Juan Jesus. Tutto questo cozza con le tante campagne organizzate dalla Lega Serie A per un tema ancora molto forte e dibattuto, come visto anche dalle lacrime di Vinicius con la Liga a sua volta impegnata contro questa piaga insopportabile.”