Jacobelli: “Inter-Milan condizionato dal Covid. Stagione anomala, bisogna adeguarsi”

Intervenuto ai microfoni di Torinogranata.it, Xavier Jacobelli ha parlato del momento dei granata e delle altre squadre di Serie A. Al rientro dalla sosta poco tempo per preparare le gare: “Difficoltà verso Torino-Cagliari? Sì, ma bisogna tenere conto che questa è una situazione comune a molte squadre. Fra Covid e impegni con le nazionali, ad esempio, all’Inter e al Milan, che si affronteranno nel derby, mancheranno cinque giocatori ai nerazzurri Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Nainggolan e Radu e due ai rossoneri Duarte e Gabbia. Stiamo vivendo una stagione calcistica totalmente anomala a causa del Covid. Bisogna adeguarsi. Il Torino purtroppo non essendo impegnato nelle coppe europee non dovrà giocare ogni tre giorni per cui Giampaolo ha il tempo e bisogna darglielo. Sono state perse le prime due partite, ma non bisogna né giudicare né preconizzare un futuro negativo”.