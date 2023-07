Jacobelli: “Inter, ora due priorità. Sommer? La mia sensazione è che…”

“Un mercato al rilento, un mercato che i tifosi biancocelesti si auguravano fosse diverso e ora sperano in un’accelerazione. Ogni allenatore spera di poter avere un organico quasi al completo in ritiro. Sarri ha espresso la preferenza per Milik e Zielinski, sono sfumati per motivi diversi. Poi ha chiesto Berardi, ma in questo momento dovrebbe rimanere al Sassuolo. Dopo la cessione di Milinkovic da 40 milioni e i circa 50 milioni della Champions Sarri e i tifosi si aspettavano un altro mercato. Il tempo passa, vedremo se Sow potrà dare una mano. Sarri ha ottenuto un risultato strabiliante, l’auspicio è che la società possa esaudire le richieste dell’allenatore. Il mal di pancia di Luis Alberto è un sintomo di un ambiente non particolarmente sereno.”