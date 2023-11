Jacobelli: “Inter? Priorità è il Napoli, i cambi di Inzaghi lo dimostrano”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato così in vista di Benfica-Inter di stasera: “Il fatto che Inzaghi cambi 8 elementi della formazione vista contro la Juve dimostra la volontà di fare scelte mirate in vista del prossimo appuntamento di campionato. Ricordiamo che è solo la seconda volta nella storia dell’Inter che la squadra nerazzurra si qualifica con due giornate d’anticipo agli ottavi di finale. In questo momento la priorità è la sfida contro il Napoli di campionato, anche perché il primo posto in Champions verrà deciso dalla sfida contro la Real Sociedad".