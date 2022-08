Jacobelli: “Inter, ora fondamentale non cedere Skriniar. Per le difficoltà del club…”

In studio a Sportitalia, il noto giornalista Javier Jacobelli ha parlato così del mercato dell’Inter verso inizio stagione. Ecco cosa si aspetta dalle ultime tre settimane: “Per l’Inter ora è fondamentale non vendere Skriniar. Aver confermato Bastoni e Lautaro, per citarne solo due, aver riportato Lukaku in nerazzurro, finora sono operazioni da grande mercato per le difficoltà di bilancio che ha il club”.