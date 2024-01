Jacobelli: “Juve? Duello con l’Inter durerà fino alla fine. Vincerà chi saprà…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato così del duello scudetto Inter-Juve: “Io credo che il duello con l’Inter durerà fino alla fine del campionato. Sicuramente l’Inter può contare sulla potenza di fuoco di un attacco come Lautaro-Thuram che ha segnato tantissimi gol. Credo che la Juventus in questa campagna araba faccia il tifo per l’Inter perché comunque arrivare fino in fondo ed eventualmente vincere ti toglie delle forze mentali. Vincerà questo duello chi saprà gestire al meglio le energie mentali, non credo però che l’Inter soffrirà la pressione della Juventus perché parliamo di una squadra finalista di Champions lo scorso anno.”