Jacobelli: “Kean? Ritorno alla Juve possibile. Molte cose si capiranno a maggio”

Le parole del direttore di Tuttosport: "Dipenderà molto dal Psg, che sarebbe intenzionato a riscattare Kean dal'Everton"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha parlato così del futuro di Moise Kean, oggi accostato con forza dai media anche all'Inter: "Un ritorno alla Juve? Possibile. Dipenderà molto dal Psg, che sarebbe intenzionato a riscattare Kean dal'Everton. Quando venne ceduto per 28 milioni di euro, nessuno criticò la scelta della Juventus. Quando parliamo del mercato bianconero, e più in generale di tutte le squadre, non possiamo dimenticare quale sarà la discriminante che scatterà a fine campionato: ovvero la qualificazione alla Champions League. Molte cose si cominceranno a capire a fine maggio, adesso siamo in una fase di stallo". ​