Jacobelli: “Dispiace per Maldini: ha portato scudetto e semifinale di Champions al Milan e…”

“Sarà il tempo e saranno i risultati a dirci se questa decisione sarà giusta o meno. A me dispiace molto perché in questi quattro anni di lavoro Maldini ha dimostrato di aver maturato un’esperienza tale da poter costruire una squadra, con l’aiuto di Massara, in grado di vincere lo Scudetto e arrivare in semifinale di Champions. Sul mercato si possono fare grandi colpo come Leao, Tomori e Giroud o fare degli errori come successo quest’ultima estate"