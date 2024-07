“L’Inter si è portata avanti con Taremi e Zielinski, oltre ad aver preso un grande portiere come Martinez", ha detto Jacobelli

“L’Inter si è portata avanti con Taremi e Zielinski, oltre ad aver preso un grande portiere come Martinez. Vedremo se ci stanno altre opportunità, ma la squadra l’anno scorso ha dominato e avrà ora una stagione molto competitiva. Blindando Inzaghi con il nuovo contratto Marotta si conferma il Deus Ex Machina dell’Inter”.

Su Morata-Milan

“Morata non è di certo una punta centrale, come lo era invece Giroud. Lo spagnolo è un signor attaccante, che gioca per la squadra e che comunque quest’anno ha fatto ventuno gol con l’Atletico Madrid. A mio avviso poi servirà anche una vera punta centrale. Considerati i costi di cartellino e di ingaggio però Morata può essere un ottimo acquisto”.