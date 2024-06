Sullo stato d’animo di Spalletti?

“Io non credo che dipenda dalla situazione ma per me dipende proprio dal carattere dell’allenatore. Ci sono allenatori più impermeabili come Ancelotti. Credo che questi giorni che ci separano dall’impegno contro la Svizzera sono importanti per scaricare tutte le tensioni. È un ostacolo arduo da superare ma che si può superare. Questa fase è tutta un’altra cosa rispetto ai gironi. Sabato è dentro o fuori”.