Jacobelli: “Mourinho? Non bisogna pensare che sia tutto sbagliato. I cavalli…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha commentato il difficile momento in casa Roma dopo la sconfitta contro l'Inter :

"Quando una icona come Totti afferma che mancano i campioni, evidentemente è un'analisi rigorosa dei fatti. In questo momento a Mourinho si chiede di uscire dalla metà del guado, dopo una partenza che aveva alimentato altre prospettive. I cavalli però si giudicano al traguardo, c'è la possibilità di recuperare credito e terreno. L'errore da non commettere è quello di dire che sia tutto sbagliato e tutto da rifare".