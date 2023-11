Jacobelli: “Napoli? Mazzarri ha materiale di prima qualità. Milan, gli infortuni pesano”

“Dispiace per Garcia che ha vissuto un’esperienza negativa, per Mazzarri si tratta di una strepitosa opportunità per rientrare al meglio nella mischia. La classifica dei campioni d’Italia è tutt’altro che compromessa sia in campionato che in Europa, quindi adesso è tutto nelle mani di Mazzarri. Si comincia subito fortissimo con la sfida di Bergamo contro l’Atalanta. Mazzarri può contare su un materiale di prima qualità, sicuramente manca Kim ma ci sono giocatori forti e il Napoli dovrà ritrovare quella gioia di giocare che la squadra ha smarrito. La responsabilità non può essere solo dell’allenatore, vanno divise le responsabilità. A pagare è sempre l’allenatore, ma adesso la squadra non ha più alibi.”