Jacobelli: “Non capisco le critiche a Inzaghi, si cerca il pelo nell’uovo”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato così delle critiche rivolte a Simone Inzaghi per le scelte contro la Real Sociedad: "Si cerca il pelo nell'uovo in una squadra che arriva a Nyon da seconda, ma non vuol dire nulla. Sì, corre il rischio di affrontare squadre forti, ma è sempre riuscito a sopperire a certe dinamiche. Inzaghi ha fatto delle capacità di ruotare i suoi titolari come metodo efficiente nel suo percorso all'Inter e i numeri lo dimostrano. Nell'ambito del girone ha gli stessi punti della Real Sociedad che si qualifica solo per differenza reti: non riesco a capire perché debba essere criticato tenendo conto degli altri impegni. Ha le capacità di affrontare qualsiasi avversario gli capiterà lunedì".