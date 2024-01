Jacobelli: “Roma? Mourinho il primo responsabile, ma è dipendente da Dybala”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato così del momento di Jose Mourinho e della Roma: “La Roma ha 8 punti in meno rispetto a un anno, il primo responsabile è l’allenatore ma la squadra è dipendente da Dybala. Se non c’è la luce è spenta. Questo è il passaggio più delicato della stagione giallorossa contro il Milan che cerca riscatto. La situazione soprattutto psicologica non è la migliore. O ci sarà una grande reazione d’orgoglio, o con un altro risultato negativo la crisi sarà ancora più profonda e dalle conseguenze imprevedibili”.