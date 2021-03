Jacobs: “Perché PIF nell’Inter in minoranza? Investiranno solo nel caso in cui…”

La risposta del collega di BeIN Sports a chi si chiede il perché di un possibile ingresso di PIF come socio di minoranza nell'Inter

Continuano i dialoghi tra Suning e i fondi Fortress e PIF per un acquisto delle quote di minoranza dell'Inter, con la proprietà cinese che necessita di immissione immediata di finanze nel club nerazzurro. Ma perché il colosso saudita dovrebbe investire sulla società nerazzurra? Ben Jacobs di BeIN Sports dà la risposta: "La cosa da capire su PIF è che la vanità non è un fattore. Investono per valore, sia finanziario che altro. Hanno obiettivi più ampi del semplice calcio. Quindi, se vedono un ritorno economico dall'Inter, investiranno: ma solo nel caso in cui il prezzo o il rendimento a lungo termine sia di richiamo e amplifichi gli obiettivi di Vision 2030 (il quadro strategico per ridurre la dipendenza dell'Arabia Saudita dal petrolio, ndr)".