Jacobs: “Inter, Pif in piena due diligence. Tutto prima di maggio. Ecco gli scenari”

Gli aggiornamenti sul futuro societario da Ben Jacobs di BeIn Sports: "Un prestito da Fortress potrebbe essere la migliore, o l'unica, opzione"

Marco Astori

Tiene banco in casa Inter la questione legata al futuro societario, con Suning che continua la sua ricerca di investitori in grado di immettere subito liquidità all'interno del club. Ben Jacobs, inviato di BeIN Sports, ha fatto il punto della situazione, tra Bc Partners, Fortress e Pif: "BC Partners non è più attivamente coinvolto nell'acquisto perché non è interessato alla minoranza. Questo lascia Suning in una posizione difficile considerando l'urgenza di capitale, circa 200-250 milioni di euro, necessari tra oggi e maggio.

Pif non vede alcun valore nell'acquisto definitivo del club, visto che Suning vuole una cifra vicina al miliardo di euro. Pif sta inoltre aspettando di vedere se la causa del Newcastle possa aprire la strada per un possibile acquisto. Il prezzo elevato posto da Suning prevede anche la partecipazione alla Champions League la prossima stagione, quindi non si alzerà in estate. Ma è così alto anche perché Suning non desidera vendere il club a titolo definitivo. Un prestito da Fortress potrebbe essere la migliore, o l'unica, opzione. Pif sta spendendo molto tempo e oltre energie per valutare l'Inter con una due diligence: e, come Bc, valuta il club molto meno di Suning.

Ma ci vede un grande potenziale, specialmente se dovessero investire nell'Inter e se i diritti Serie A andassero all'Arabia Saudita: non c'è nulla di certo, ma è possibile. L'unica cosa che va contro Pif è l'esigenza di Suning di trovare capitali prima della fine della stagione: Pif vuole naturalmente capitalizzare nel caso in cui l'Inter vinca lo scudetto, ma mi è stato detto che le trattative dovrebbero accelerare in modo significativo perché accada qualcosa prima di maggio", conclude il giornalista.