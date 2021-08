Jacobs-Tamberi, ragazzi d’oro alle Olimpiadi. I complimenti dell’Inter

Il club nerazzurro si congratula con i due atleti italiani che hanno fatto la storia ai giochi olimpici di Tokyo

Oro nei cento metri, la gara più importante delle Olimpiadi, per Jacobs: mai un italiano era stato in finale ai giochi olimpici in questa specialità. Impresa nel salto in alto per Tamberi che non era riuscito ad esserci in Brasile per un brutto infortunio. Una risalita magica che lo ha portato fino all'oro.