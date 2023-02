Jankto: “Voglio essere un esempio. Mondo del calcio un po’ omofobo. Sarebbe…”

Jankto è attualmente l'unico giocatore dei massimi campionati europei ad aver fatto coming out. Il 45 volte nazionale della Repubblica Ceca ha fatto coming out prima con la sua famiglia un anno e mezzo fa e poi con il suo migliore amico. Qualche giorno fa ha scelto anche di condividerla con il mondo del calcio. "Voglio essere un esempio per gli altri e dimostrare che puoi continuare a giocare a calcio", dice Jankto, che ha un figlio di tre anni. "Ora posso finalmente vivere come voglio e questa è la cosa più importante. Sembra un enorme sollievo".