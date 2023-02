Coming out Jankto, Abodi: “Fatto positivo e di speranza. Quando non si riesce…”

Le dichiarazioni del ministro per lo sport e per i giovani sul coming out del calciatore

Gianni Pampinella

"Tutto quello che è espressione della sincerità deve essere visto come un fatto positivo. Quando non si riesce a dire la propria scelta di vita significa che il paese non è ancora maturo e completamente democratico".

Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, parlando del coming out del calciatore Jankto. "Prendo questa sincerità come un'espressione positiva, di fiducia e di speranza, che si possa poter fare della propria vita ciò che si vuole senza che si determini una reazione. Credo nella supremazia del rispetto come valore assoluto di qualunque scelta e diversità", ha concluso. (ANSA).