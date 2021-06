Jay-Z: “Ecco i segreti di Lukaku. Gol e Scudetto non mi stupiscono. L’Inter…”

Le parole di Jay-Z ai microfoni della Gazzetta dello Sport sul suo amico e attaccante dell'Inter e del Belgio Romelu Lukaku

Alessandro De Felice

Jay-Z, rapper ma anche imprenditore con un patrimonio da 1.4 miliardi di dollari, ha raccontato di Romelu Lukaku e del rapporto con l'attaccante dell'Inter alla Gazzetta dello Sport.

La prima impressione faccia a faccia con Romelu?

"Eravamo nel backstage di un mio concerto al MetLife Stadium nell’East Rutherford, New Jersey, nell’estate del 2018. Lui era già passato a Roc Nation e finalmente potevamo incontrarci. Mi ha recitato a memoria tutta una strofa di una canzone del mio primo album. Era un pezzo molto difficile da conoscere, uno che solo il più attento e appassionato ascoltatore può ricordare. Io ho sgranato gli occhi come per dire: “E questo da dove salta fuori?!?"".

"È l’attaccamento alle sue radici. Romelu mi ha parlato subito di suo fratello Jordan e poi del suo amore per la musica, sentimento che ci lega. Poi, quando ha iniziato a discutere della sua educazione, ha presentato le figure del padre e della madre. Mi ha raccontato dell’amore che hanno riversato su di lui anche nei momenti più difficili della vita. Suo papà era un ex calciatore ed è da lì che nasce la passione per il gioco, la fiamma che lo guida ogni giorno. Sapevo che con delle fondamenta così solide, alla fine, avrebbe avuto successo in ogni sfida sportiva e privata".

Cosa gli ha consigliato finora in carriera?

"È un ragazzo molto curioso della vita e del mondo, la cosa importante è che si pone sempre la domanda giusta. Lo fa su tutto ciò che gli serve per migliorare in campo, ma anche fuori, nella sua vita privata e nella sua attività di personaggio pubblico. Per questo, al di là dei consigli, lui continuerà a crescere sempre di più".

Ma c’è davvero il suo zampino nello sbarco a Milano?

"Mi ricordo quando abbiamo discusso insieme della possibilità di raggiungere l’Inter nell’estate del 2019. E di tutte le ragioni per le quali fosse quella la decisione giusta per lui. Non sono minimamente sorpreso dei gol e dello scudetto. Tutto quello che Romelu fa ha uno scopo: sa che c’è sempre un obiettivo davanti e bisogna fare di tutto per raggiungerlo".