Jeda: “Inter-Lazio? Nerazzurri sotto pressione, altri obiettivi falliti”

Jeda, ex attaccante tra le altre del Cagliari, è convinto che Inter-Lazio sarà molto più pesante per i nerazzurri, obbligati ora a lottare fino alla fine per lo scudetto

"E' importante per entrambe ma per come si sono messe le cose è più importante per l'Inter. E' fuori da tutte le competizioni e questo costringe la squadra di Conte ha fare uno sforzo in più. L'Inter aveva altri obiettivi, non era di essere in lizza ora solo per il campionato. Non può perdere terreno ora, deve lottare fino in fondo per lo Scudetto perché è l'unico obiettivo che rimane. La Lazio può permettersi di lottare anche per un pareggio".