Jeda: “Nandez? Spero che vicenda non diventi negativa. Godin è voluto rimanere”

L'ex attaccante del Cagliari ha parlato del momento del club sardo e del giocatore che sembrava essere molto vicino all'Inter

"E' un campionato che sarà molto equilibrato. Si sono rimescolate un po' le carte, farà la differenza l'allenatore, visto il mercato che c'è stato. Credo che la Fiorentina sarà un'osservata speciale, così come il Sassuolo e l'Udinese. Il Cagliari ha fatto un mercato sulla falsariga di quello dello scorso anno. E' una buona squadra, anche se l'approccio non mi è piaciuto a questo campionato. Quando entreremo nel vivo, ci saranno sorprese e spero che ci sia anche il Cagliari lì. Spero che la vicenda Nandez non diventi negativa. Mi è piaciuto come è stato gestito il caso Godin, che è voluto fortemente rimanere".