L'esterno spagnolo, autentica bandiera del club andaluso, ha scelto di chiudere la sua carriera in un modo decisamente non convenzionale

Jesus Navas e il Siviglia, una storia che non finirà: nella giornata di ieri è stato annunciato il rinnovo del contratto fino al 31 dicembre 2024 dell'esterno spagnolo, autentica bandiera del club andaluso. La notizia, tuttavia, è un'altra, e riguarda i termini dell'accordo: un'intesa "a vita" per il giocatore, che devolverà l'intero stiupendio a un'organizzazione benefica.

Lo stesso Jesus Navas ha poi spiegato tramite una lettera pubblicata sui suoi canali social: "Non ho impiegato un minuto per rispondere all'offerta del Presidente. Sì, voglio andare in pensione qui a Nervión, voglio continuare a giocare per il mio Siviglia. Accetto di buon grado di continuare a legarmi al club che amo. Il mio desiderio, e l'ho trasmesso al presidente, è quello di continuare a giocare fino a dicembre, un periodo di transizione per aiutare la squadra. Poi appenderò le scarpette al chiodo indossando la maglia che ha sempre sognato di indossare. Ancora una cosa, questi prossimi mesi, i miei ultimi da calciatore professionista, non saranno retribuiti".