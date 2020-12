Problemi finanziari per Suning? Zhang Jindong: “Possiamo resistere a qualsiasi attacco…”

“Finché Suning non fa cose che mettono in pericolo gli interessi del paese e della società, possiamo resistere a qualsiasi attacco dell’opinione pubblica. Solo l’opinione degli utenti è la valutazione finale per noi“. Lo ha affermato Zhang Jindong che ha respinto con forza le voci che parlavano di problemi finanziari per Suning.

Zhang Jindong ha sottolineato che Suning si concentrerà sempre sulle principali attività di vendita al dettaglio: “Suning ha esplorato lo sviluppo della vendita al dettaglio intelligente da dieci anni e continuerà a essere irremovibile in futuro. Finché si concentrerà sullo sviluppo della vendita al dettaglio, non esiteremo a fare altri investimenti“.

(cnbeta.com)