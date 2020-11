Jindong: “Suning, il 4° sarà un decennio impegnativo. Partner mondiali per creare ricchezza”

Fondata nel 1990 a Nanchino, Suning è diventata ben presto un’azienda leader in Cina nell’ambito della vendita al dettaglio. Quest’anno, il colosso di Nanchino, proprietario anche dell’Inter, ha compiuto trent’anni. Dunque, di fronte a Zhang Jindong e il figlio Steven c’è una grande sfida, ovvero il quarto decennio di attività. Intervistato da chinanews.com, Jindong ha svelato i progetti futuri di Suning:

DECENNIO IMPEGNATIVO – “Suning, che ha trent’anni, entrerà nel quarto decennio, che è più impegnativo. Suning darà pieno sfogo alle caratteristiche di sviluppo della vendita al dettaglio intelligente, coglierà la pianificazione e l’attuazione di progetti chiave come un’opportunità, aumenterà gli investimenti, approfondirà la cooperazione e creerà una serie di progetti dimostrativi di vendita al dettaglio intelligenti che guidano lo sviluppo della regione dell’Henan”.

DIGITALIZZAZIONE – “Negli ultimi anni, Suning ha costantemente rafforzato lo sviluppo di capacità di innovazione e applicazione tecnologica e ha digitalizzato e trasformato in modo intelligente la catena del valore del retail attraverso tecnologie all’avanguardia come il cloud computing, i big data e l’Internet of Things, creando un ecosistema di vendita al dettaglio intelligente aperto e condiviso”.

CREAZIONE DI RICCHEZZA – “Affrontando il futuro, Suning continuerà ad approfondire l’empowerment della vendita al dettaglio, a costruire una piattaforma di creazione di ricchezza per gli imprenditori di tutto il mondo, a continuare a connettersi con una gamma più ampia di partner internazionali e a costruire una piattaforma aperta, collaborativa e vantaggiosa per tutti“.

(Fonte: chinanews.com)