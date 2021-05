A Bola: “Joao Mario, accordo con lo Sporting. Pastorello vede l’Inter: la richiesta”

Il portoghese ha trovato l'accordo con il club per restare fino al 2025: ora va trovato quello con l'Inter

Lavoro molto intenso in casa Inter, con Marotta e Ausilio che sono impegnati nel piazzare diversi esuberi. Uno di questi è sicuramente Joao Mario, che al momento è davvero molto vicino all'addio al club nerazzurro. Secondo quanto scrive A Bola, infatti, il centrocampista ha trovato l'accordo con lo Sporting per restare fino al 2025, accettando di abbassarsi sensibilmente lo stipendio rispetto ai 2.7 milioni che guadagnava all'Inter. Ora va definito il prezzo per la cessione coi nerazzurri. La richiesta iniziale era di 10 milioni, ma Federico Pastorello, agente del giocatore, forte dell'intesa tra giocatore e club, vedrà l'Inter per abbassarla. Il viale della Liberazione, conclude A Bola, sono disposti a scendere a 8 milioni di euro, pagabili però in un'unica tranche.