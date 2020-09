Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ieri c’è stato un doppio allenamento ad Appiano Gentile con la presenza anche dei vari Nazionali mentre l’unico assente è Joao Mario. Il portoghese “ha ottenuto un permesso per motivi familiari”, spiega il quotidiano che conferma anche come la botta rimediata in Nazionale da Perisic non preoccupi mentre Bastoni e De Vrij si sono allenati a parte. Oggi, intanto, è previsto un nuovo giro di tamponi per tutta la squadra.