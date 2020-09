Inter, serve cedere: questi 4 esuberi costano quasi 28mln l’anno. Joao Mario addirittura…

Le cessioni prima degli acquisti. La situazione odierna delle casse dell’Inter impone ai dirigenti nerazzurri di operare prima in uscita, per poi affondare i colpi sui grandi obiettivi in entrata. Anche perché, come riportato da uno studio di Calcio e Finanza, ci sono molti giocatori che, annualmente, hanno un peso non indifferente sui conti della società.

Prendiamo per esempio Joao Mario e Dalbert, due giocatori in partenza che non rientrano nel progetto tecnico di Antonio Conte. Per quanto riguarda il portoghese, il costo a bilancio annuo recita 11.773.749 euro, mentre se consideriamo la situazione dell’esterno brasiliano parliamo di 6.295.455 annui. Tra Ranocchia (vicino al Genoa), Asamoah e, appunto, Dalbert e Joao Mario, parliamo di un costo totale di quasi 28 milioni. Per la precisione, 27.912.535. Insomma, serve vendere, e questi numeri lo dimostrano.

(Tabella e Fonte dati: Calcio e Finanza)