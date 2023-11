Benfica, Joao Mario rifiuta il pallone: “Ecco perché. Inter grande squadra. Sono deluso. L’arbitro…”

La sua tripletta non è bastata ad avere la meglio sull'Inter. Joao Mario, grande protagonista del match del Da Luz, è deluso e amareggiato al termine della gara. Tanto che il giocatore ha rifiutato di portare a casa il pallone come da tradizione dopo aver messo a segno una tripletta. "Ovviamente è un risultato estremamente deludente. Quando inizi a vincere 3-0 non ti aspetti che succeda quello che è successo. Non abbiamo ottenuto la vittoria, ma non cambia molto, perché nell'altra partita hanno pareggiato e proveremo il miracolo per conquistare l'Europa League".