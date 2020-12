Joao Mario: “Strano giocare senza pubblico, per me è più difficile. Non c’è molta differenza…”

Joao Mario è stato l’ospite del podcast ‘ADN de Leão’. Alla domanda sul fatto di giocare senza pubblico, il centrocampista dello Sporting non nega di aver riscontrato delle difficoltà.

“È strano. Non c’è molta differenza con l’allenamento, ma stai giocando una competizione. Conta ancora come una vittoria, un pareggio, una sconfitta. È un esercizio di concentrazione diverso e risulta essere più difficile per me. Anche in termini di motivazione, fai una bella giocata ma non hai l’appoggio del pubblico“.

(Abola)