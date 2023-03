Flop all’Inter, rinato al Benfica: Joao Mario va a caccia di record in Champions

A portata di mano, come ricorda La Stampa, anche un prestigioso record: "Rinato al Benfica dopo anni deludenti all'Inter. È stato il primo grande acquisto di Suning: 43 milioni nel 2016. Cinque anni più tardi si era talmente svalutato da rendere necessaria una risoluzione a zero euro per consentirgli di trovare una sistemazione. Offerta dal Benfica che adesso si gode il centrocampista più prolifico di questa Champions: sei gol, appena uno in meno di Steven Gerrard nel 2008-09, record per il ruolo".