Benfica, pregi e difetti: macchina da gol e gioco verticale, ma in difesa concede

L'Inter, dopo aver eliminato il Porto, nei quarti di finale di Champions League se la vedrà con un'altra portoghese: il Benfica. Una squadra che in questa stagione sta mostrando un calcio offensivo ed efficace, come sottolinea La Gazzetta dello Sport: "La Juve ne ha già fatto le spese. Il Psg ha pagati caro i due pari, finendo 2° e col Bayern. Il Bruges ha preso 7 gol. Il Benfica ha già dimostrato il suo valore. In Europa su 12 gare (compresi 2 preliminari) ne ha vinte 10 e mai perso. Nelle coppe nazionali 4 vittorie in 7 gare (eliminato ai rigori e nel girone) e in Liga 21 successi in 24 match con l'unico ko della stagione, il 30 dicembre a Braga (0-3). In totale in 43 gare finora 35 successi e 7 pari, 107 gol fatti, 2,5 gol a partita! E il bomber è l'ex interista Joao Mario, 30 anni, 15 gol in Liga, capo cannoniere col compagno e punta Gonçalo Ramos, e 6 in Champions, in tutto 21 centri, di cui 11 su rigore.