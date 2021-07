Record – Joao Mario, conto alla rovescia: ecco quando si unirà al Benfica

Il centrocampista portoghese si prepara a lasciare a titolo definitivo l'Inter: accordo raggiunto con il Benfica

Il futuro di Joao Mario sarà ancora in Portogallo: non più con la maglia del "suo" Sporting Lisbona, ma con quella dei rivali del Benfica. Il club lusitano ha raggiunto un accordo sia con il giocatore che con l'Inter, e attende ora di chiudere la trattativa in tempi brevi. Secondo quanto scrive Record, "entro la fine di questa settimana o, al massimo, all'inizio della prossima, Joao Mario potrebbe essere agli ordini di Jorge Jesus. Per ora i dirigenti del Benfica confidano che sia possibile che il (quasi) ex Spoting possa già unirsi alla squadra in Algarve, dove la prossima settimana la squadra ha in programma due test amichevoli: il 16, contro il Gent e, il 18, contro il Boavista".