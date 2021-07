Joao Mario, parola d’onore al Benfica. Inter, oggi l’offerta: lo Sporting…

Il centrocampista portoghese ha preso la sua decisione; intesa totale tra le parti, ecco i prossimi passaggi

Joao Mario ha scelto, e non ha alcuna intenzione di fare passi indietro: la sua prossima squadra sarà il Benfica. Una decisione che fa felice anche l'Inter che, dopo il mancato riscatto del giocatore da parte dello Sporting Lisbona, ha già raggiunto un accordo con l'altro club della capitale portoghese sulla base di 7,5 milioni di euro .

Secondo il quotidiano portoghese Record, Joao Mario ha dato la sua parola d'onore al Benfica. Il presidente del club lusitano, Luís Filipe Vieira, ha messo sul tavolo la possibilità di firmare un pre accordo a garanzia del buon esito della trattativa, ma il giocatore si è affrettato a rispondere che non è necessario: per lui la questione è già chiusa. Joao Mario si sente già un nuovo giocatore del Benfica, nessun problema nemmeno sull'ingaggio: intesa raggiunta sulla base di 2 milioni di euro a stagione.

Dopo aver raggiunto l'intesa sia con l'Inter che con il giocatore, il Benfica si appresta a rendere tutto ufficiale: nella giornata di oggi invierà formalmente la proposta da 7,5 milioni di euro. Successivamente i nerazzurri avranno due giorni lavorativi per comunicare i dettagli dell'offerta allo stesso allo Sporting, che a sua volta ha una scadenza per decidere: o rilancia o comunica che si farà da parte. In casa Benfica si respira grande ottimismo: entro la fine di questa settimana o, al massimo, all'inizio della prossima, Joao Mario potrebbe essere agli ordini di Jorge Jesus. Lo Sporting ribadisce la clausola anti-rivali da 30 milioni di euro, ma Inter e Benfica rimangono dell'idea che nessuno dovrà mai sborsare quella cifra.