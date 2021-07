Joao Mario saluta: “Grazie mille Inter, in bocca al lupo per il futuro”

Con una storia su Instagram, l'ormai ex centrocampista nerazzurro Joao Mario ha salutato così l'Inter dopo la risoluzione del contratto

Nella giornata di oggi, Joao Mario ha risolto il suo contratto con l'Inter e a breve diventerà un nuovo giocatore del Benfica. Con una storia su Instagram, l'ormai ex centrocampista nerazzurro ha salutato così il club: "Grazie mille Inter. In bocca al lupo per il futuro". Ecco il post: